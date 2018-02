Holleeder in rechtbank voor start strafzaak

Willem Holleeder is maandag in de streng beveiligde ‘bunker’ in Amsterdam voor de start van de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. ‘De Neus’ verweert zich de komende maanden tegen de beschuldiging dat hij in georganiseerd verband opdracht heeft gegeven voor vijf liquidaties, waarbij in totaal zes doden vielen en een persoon gewond raakte.

De media-aandacht voor de zaak is groot. Voor de toegangsdeur van de bunker staat door de strenge veiligheidsmaatregelen een lange wachtrij

Holleeder (59) wordt verdedigd door de advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz, die het woord krijgen als de aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher namens het Openbaar Ministerie (OM) hun ‘openingsstatement’ hebben gehouden. De rechtbank wil vervolgens een start maken met het verhoor van Holleeder zelf.

Justitie beschuldigt de ‘topcrimineel’ van de moorden op Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), John Mieremet (2005), Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Daarnaast wordt hem de dood verweten van Robert ter Haak, die omkwam bij de aanslag op Van Hout. Ook beticht het OM hem van een mislukte moordaanslag op Mieremet in 2002 en wordt hij verantwoordelijk gehouden voor de verwondingen die een zakenrelatie van Willem Endstra opliep bij diens liquidatie in 2004.

De rechtbank heeft alleen al tot eind juli een kleine zestig zittingsdagen ingepland voor het proces, dat ook na de zomer nog doorloopt.