Holleeder houdt vol: Mieremet zat achter moord op Cor van Hout

„Ik ben er altijd vanuit gegaan dat Mieremet erachter heeft gezeten en dat doe ik tot op de dag van vandaag nog.” Willem Holleeder is onwrikbaar in zijn overtuiging: crimineel John Mieremet heeft in januari 2003 Cor van Hout in Amstelveen laten liquideren. En niet hij, zoals de rechtbank heeft geoordeeld. „Er is niemand die kan zeggen dat ik die opdracht heb gegeven.”

Holleeder (62) werd dinsdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol uitvoerig ondervraagd over deze verdenking. Hij staat in hoger beroep terecht voor een reeks moordopdrachten, waarvoor hij door de rechtbank tot levenslang is veroordeeld. Hij wijst alle beschuldigingen categorisch van de hand. Samen met zijn raadslieden probeert hij ze te weerleggen door alternatieve scenario’s op tafel te leggen, waarbij andere daders worden aangewezen. Probleem daarbij is dat velen van hen inmiddels zijn vermoord.

Ten aanzien van de moord op Van Hout denkt Holleeders advocaat Sander Janssen dat niet Mieremet maar Stanley Hillis de opdrachtgever is geweest. Enkele weken voor het dodelijke geweld in Amstelveen zou Van Hout een hooglopende ruzie met hem hebben gehad. Hillis werd in 2011 geliquideerd.

Het hof rondde dinsdag de bespreking van een deeldossier af dat gaat over de liquidatiepoging waarvan Mieremet in februari 2002 het slachtoffer werd. Mieremet werd neergeschoten op de Keizersgracht en overleefde dat op het nippertje. In 2005 werd hij alsnog vermoord, in Thailand. Ook voor die moord is Holleeder door de rechtbank veroordeeld.

Het dossier over de poging in 2002 bevat onder meer verklaringen van een anonieme getuige, die in 2006 heeft gezegd dat hij Holleeder met prominente Hells Angels heeft horen praten over een te plegen aanslag op Mieremet. Holleeders advocaten willen deze getuige opnieuw horen. Ook willen zij dat onderzocht wordt of deze getuige anoniem moet blijven. Het hof beslist daar volgende week over.

De anonieme getuige heeft zijn verklaring afgelegd in de vorige grote strafzaak tegen Holleeder, waarin hij is veroordeeld voor het afpersen van onder anderen de in 2004 geliquideerde vastgoedbaas Willem Endstra. Tijdens de zitting dinsdag werd andermaal duidelijk dat die zaak hem nog steeds zeer hoog zit, omdat hij zegt onschuldig te zijn en dus ten onrechte is veroordeeld. Vragen van het OM wekten onverholen woede bij hem op. „U blijft maar treiteren en zuigen” reageerde hij op een van de aanklagers. „Ik ben er klaar mee.”

Het proces wordt donderdag voortgezet.