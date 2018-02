Holleeder haalt opnieuw hard uit naar zus

Willem Holleeder heeft opnieuw hard uitgehaald naar zijn zus Astrid. Volgens ‘De Neus’ heeft zij een lange reeks verzinsels aan elkaar geregen in een poging haar broer levenslang achter de tralies te krijgen en daarbij zijn andere zus Sonja en zijn ex Sandra den Hartog voor haar karretje gespannen. „Het zijn allemaal smerige leugens en misselijke verklaringen”, aldus Holleeder dinsdag.

Op de vijfde dag van zijn strafzaak beklaagde Holleeder (59) zich dat zijn naam „al drie jaar door het slijk wordt gehaald”. Allemaal „om van me af te komen”. Zijn zus Astrid is louter uit op geld, zei hij. „Dat is haar drijfveer, altijd geweest. Ze wilde net zo kunnen leven als Sonja. Altijd alles kunnen kopen. Daarom heeft ze ‘Judas’ geschreven. Nu heeft ze geld. Ik hoop dat ze er gelukkig mee is.”