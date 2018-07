Holleeder haalt kolommen van The New Yorker

Het gerenommeerde Amerikaanse weekblad The New Yorker publiceert in het komende nummer een uitgebreid artikel over de bekendste crimineel van Nederland, Willem Holleeder. Schrijver/journalist Patrick Radden Keefe, vaste medewerker van het blad, sprak in totaal zo’n twintig uur met een van Holleeders voornaamste tegenstanders, zijn zus Astrid. Keefe schetst de criminele loopbaan van ‘The Nose’, de lopende strafzaak tegen hem én de dramatische familiegeschiedenis van de Holleeders.

Astrid Holleeder, een cruciale getuige in het proces tegen haar broer, publiceerde in 2016 haar boek ‘Judas, een familiekroniek’ over die geschiedenis. In ‘Crime Family’, zoals het artikel in The New Yorker is getiteld, doet zij dat nog eens dunnetjes over. Ook vertelt zij uitvoerig over de complicaties in haar huidige bestaan, dat wordt bepaald door haar rol als getuige. Astrid Holleeder leidt het leven van een bedreigde getuige en ziet zich genoodzaakt tal van veiligheidsmaatregelen te treffen. Zij heeft, evenals haar zus Sonja, een reeks belastende verklaringen tegen haar broer afgelegd. Holleeder wordt verdacht van meerdere liquidaties.

Keefe legde contact met Astrid via haar Nederlandse uitgever. Afspraken met haar vonden plaats in het diepste geheim. „Voor een kluizenaar is zij opmerkelijk fit”, observeert Keefe.