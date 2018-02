Willem Holleeder „dreigde er maar wat op los” in de periode dat zijn zussen Sonja en Astrid heimelijk gesprekken met hem opnamen. „Ik meende geen moment wat ik zei. Ik was een beetje druk aan het zetten. Meer niet.”

Dat zei ‘De Neus’ dinsdagmiddag toen de rechtbank hem in de aanloop naar de verhoren van zijn zus Sonja - volgende week zijn daar drie middagen voor uitgetrokken - aan de tand voelde over de opgenomen gesprekken. Daarin werd met name Sonja regelmatig met de dood bedreigd. De opnamen werden niet afgespeeld. Dat gebeurt komende week. Wel hield de rechtbank Holleeder passages voor uit de schriftelijke uitwerking.

De bedreigingen die daarin te pas en te onpas worden genoemd, moeten niet serieus worden genomen, benadrukte Holleeder steeds als de rechtbank hem de passages voorlas.