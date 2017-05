Holleeder definitief in nieuwe jaar berecht

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder gaat definitief begin komend jaar van start. De rechtbank in Amsterdam, die na de zomer had willen starten met de openbare verhoren van zijn zussen Astrid en Sonja en zijn ex Sandra den Hartog, verleende dinsdag zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de verdediging meer voorbereidingstijd.

De rechtbank wees verder het verzoek af van de verdediging van Holleeder om zijn voorarrest te schorsen, zodat hij een resterend deel van een oude straf kan uitzitten. Omdat Holleeder in 2013 de voorwaarden van vervroegde vrijlating schond toen hij Peter R. de Vries met de dood bedreigde, moet hij nog drie jaar en vier maanden de gevangenis in.

Het OM vervolgt Holleeder voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks criminele afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra.