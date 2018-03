Holleeder ‘bekende’ moord op Klepper

Willem Holleeder heeft in 2013 twee keer gezegd dat hij verantwoordelijk is voor de liquidatie van Sam Klepper, in oktober 2000. Dat heeft de weduwe van Klepper, Sandra den Hartog, donderdag verklaard in het proces tegen Holleeder.

Na de moord op Klepper kreeg Sandra een relatie met Holleeder. Tijdens een ruzie zei hij dat hij Klepper had „laten liggen”, aldus Sandra. „Dat kwam heel hard binnen.”

Sandra heeft vervolgens contact opgenomen met Holleeders zus Astrid, op zoek naar bevestiging. Astrid gaf haar die. Desondanks zette Sandra de relatie met Holleeder voort. Het was veiliger om hem in de buurt te houden dan hem te verlaten, verklaarde ze.

Holleeder zei later dat niet hij maar Dino Soerel achter de moord op Klepper zat. Dat geloofde Sandra niet. De moord op Klepper staat overigens niet op de aanklacht tegen Holleeder.

Sandra zei dat ze, na telkens terugkerende, hevige ruzies over een van haar kinderen, Holleeder uiteindelijk wel op een afstand is gaan houden. Uiteindelijk heeft ze de relatie beëindigd. Korte tijd later, in december 2014, werd Holleeder gearresteerd. Sindsdien heeft hij vastgezeten.