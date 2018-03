Holleeder: Astrid voert angststrategie

Willem Holleeder beschuldigt zijn zus Astrid ervan een angststrategie te voeren. Dat doet ze in familiekring en in de rechtbank, zei hij vrijdag aan het einde van de derde verhoordag van zijn jongste zus. Die kwam iets vroeger dan gepland tot een einde, doordat het Openbaar Ministerie bij haar ondervraging niet mocht putten uit geluidsopnamen die zij pas kort geleden overhandigde.

Holleeder kwam met de beschuldiging aan het adres van zijn zus nadat zij had voorgelezen uit een brief die zijn moeder onlangs stuurde naar de gevangenis waar hij zit. In de brief, die Astrid emotioneel voordroeg, schrijft de moeder van Holleeder dat haar kinderen en kleinkinderen groot gevaar lopen als hij wordt vrijgelaten. „Hij zegt: ik doe mijn kleinkinderen niets. Ik weet wat dat betekent. Het betekent dat hij ze wil vermoorden.”