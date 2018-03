Holleeder: Astrid stapelt leugen op leugen

Astrid stapelt in haar getuigenis tegen haar broer Willem „leugen op leugen”. Dat zei Holleeder tijdens de ondervraging van zijn zus door zijn advocaat Sander Janssen.

„Wat ze zegt, is weer helemaal gelogen. Ze pleegt hier meineed”, zei Holleeder. Hij mengde zich in de ondervraging toen zijn jongste zus zei dat hij de criminele inlichtingendienst van de politie ooit tipte over de criminele erfenis van Cor van Hout en sprak met een officier van justitie.

„Wie dan? Wie dan? Welke officier dan?”, brieste Holleeder in de rechtszaal en hij bleef herhalen dat zijn zus „leugen op leugen op leugen op leugen” stapelde. Astrid Holleeder liet daarop weten „kotsmisselijk van het gekonkel te worden. Ik kan hier niet tegen. Het gaat maar door. Het moet een keer stoppen.”