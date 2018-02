Holleeder: Astrid nam na dood Cor de leiding

Astrid Holleeder heeft na de dood van Cor van Hout „volledig de leiding” genomen over de afhandeling van diens nalatenschap. Als gevolg daarvan hebben mede-Heinekenontvoerders Jan Boellaard en Frans Meijer nooit een cent uit de erfenis gezien, net zomin als de familie van Van Hout.

Dat zei Willem Holleeder vrijdag tijdens zijn derde procesdag. Briesend van verontwaardiging hekelde hij het gedrag van zijn jongste zus, „die het allemaal alleen om geld is te doen”. „Het is niet Sonja die niet heeft gegeven. Het was Astrid die heeft bepaald dat ze niet mochten krijgen. Cor lag in Amstelveen nog op de grond toen ze al een collega-advocaat naar zijn lijfwacht stuurde om te vragen waar zijn geld was. Als dat gebeurt, dan ben je er al langer mee bezig.”

Volgens Holleeder was afgesproken dat de Boellaard en Meijer iedereen een kwart miljoen euro zouden krijgen uit de erfenis. Ook zijn familieleden zouden respectabele bedragen ontvangen. „Dat was zo afgesproken. Ik wist dat. Sonja wist dat.” Dat het niet gebeurde, hoorde hij naar eigen zeggen pas toen hij vastzat voor de afpersing van Willem Endstra. „Ik heb me nergens mee bemoeid. Ik ging er tot dan vanuit dat het was geregeld zoals het was afgesproken.”

Dat de giften niet in het testament van Van Hout waren beland, vond Holleeder niet vreemd. „Daar stond alleen in dat zijn bezittingen naar de kinderen zouden gaan. Dat was alleen maar een document om mensen mee op afstand te houden. Op papier waren er geen bezittingen. Cor had niets op zijn naam staan.”

Holleeder ontkende fel ook maar iets met de dood van Van Hout te doen te hebben. De opdracht daarvoor was gegeven door de in 2005 zelf geliquideerde John Mieremet, zei hij. Die zou in 2000 - na de gewelddadige dood van Sam Klepper - al een miljoen gulden op het hoofd van zijn voormalige ‘bloedgabber’ hebben gezet.

‘De Neus’ kreeg het in toenemende mate aan de stok met aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher, die hem aan de tand voelden over zijn verklaringen. Het leidde tot groeiende irritatie. „U hoort wat u wilt horen. Ik probeer wat uit te leggen. Anders stop ik daar wel mee.”