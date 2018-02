Holleeder: Astrid nam na dood Cor de leiding

Astrid Holleeder heeft na de dood van Cor van Hout „volledig de leiding” genomen over de afhandeling van diens nalatenschap. Als gevolg daarvan hebben mede-Heinekenontvoerders Jan Boellaard en Frans Meijer nooit een cent uit de erfenis gezien, net zomin als de familie van Van Hout.

Dat zei Willem Holleeder vrijdag tijdens zijn derde procesdag. Briesend van verontwaardiging hekelde hij het gedrag van zijn jongste zus, „die het allemaal alleen om geld is te doen”. „Het is niet Sonja die niet heeft gegeven. Het was Astrid die heeft bepaald dat ze niet mochten krijgen. Cor lag in Amstelveen nog op de grond toen ze al een collega-advocaat naar zijn lijfwacht stuurde om te vragen waar zijn geld was. Als dat gebeurt, dan ben je er al langer mee bezig.”