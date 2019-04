Hollands glorie op meubelbeurs Milaan

Ooit in 1961 door lokale Italiaanse meubelmakers opgezet om de export te bevorderen is de Salone del Mobile in bijna zestig jaar uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste meubelbeurs ter wereld. Het beursgebouw in Rho, net buiten Milaan, is niet meer groot genoeg om de duizenden ontwerpers te herbergen. Meer dan de helft van de designers showt hun creaties in de stad zelf en een groot deel daarvan komt uit Nederland.

Menig zolderkamer, garage en bezemkast in Milaan staat de komende zes dagen vol met tafeltjes, stoeltjes en andere designmeubelen. Terwijl in de beurs in Rho zaken worden gedaan zijn in wijken als Tortona en Lambrate de nieuwste trends en ideeën te zien.

De Milano Design Week doet de stad bruisen. In 2018 kwamen er ongeveer een miljoen bezoekers naar de beurs en de evenementen in de stad. Een groei van 26 procent in vergelijking met het jaar ervoor en de verwachting is dat er dit jaar nog meer bezoekers komen.

Voor ontwerpers is de week hét moment om jezelf te laten zien aan de hele wereld. Daarom presenteren elk jaar veel Nederlandse designers zich in de Italiaanse stad. Na de Italianen zelf vormen Nederlandse ontwerpers de grootste groep.

Behalve grote namen als Marcel Wanders, Maarten Baas en Moooi zijn ook kleinere labels en studenten van de Design Academie Eindhoven aanwezig. Zo’n 120 Nederlandse ontwerpers komen onder de naam ‘Masterly The Dutch in Milan’ samen in het Palazzo Turati in het centrum van de stad. Volgens de beursbijlage van de krant Corriere della Sera, één van de tien exposities die je moet zien, dit jaar.

„Nederlands design staat in hoog aanzien”, zegt Aart Heering, woordvoerder van de Nederlandse ambassade, één van de sponsors van Masterly. Het thema van de expositie is 350 jaar Rembrandt, waar designgoeroe Nicole Uniquole gepaste ontwerpers bij zocht. Onder hen is Prinses Margarita, die haar sieraden, vazen en tapijten presenteert.

De trend van vorig jaar, recycling en hergebruik, lijkt zich dit jaar door te zetten. Behalve met het produceren van steeds meer mooie spullen lijkt de designwereld zich ook te bekommeren over wat te doen met alle afgedankte stoeltjes en tafeltjes. Vermalen en hergebruiken, is het devies.