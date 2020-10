Hogeschool Rotterdam voert mondkapjesplicht in

De Hogeschool Rotterdam (HR) stelt vanaf woensdag het dragen van een mondkapje verplicht in de publieke ruimtes van de school. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) heeft maandag hiervoor het groene licht gegeven, liet de hogeschool weten.

De mondkapjesplicht geldt niet in lokalen, waar volgens de HR de bestaande veiligheidsmaatregelen over het algemeen goed worden nageleefd. In werkplaatsen, laboratoria en andere ruimtes voor vaardigheidsonderwijs gelden veiligheidsmaatregelen die passen bij de aard van het onderwijs dat daar gegeven wordt.

„Onze locaties zijn veilig ingericht zodat we de maatregelen zo goed mogelijk in acht kunnen nemen, maar we zien met name in de publieke ruimtes dat het naleven er soms onbewust bij inschiet. De mondkapjesplicht is aanvullend op de anderhalvemetermaatregelen. We kiezen ervoor om het dringende advies om te zetten in een mondkapjesplicht, omdat in het licht van de oplopende besmettingen, wij duidelijkheid en eenduidigheid in de maatregelen noodzakelijk achten. Dat maakt de regel voor iedereen duidelijk en dus zal vanaf woensdag ook gehandhaafd worden”, aldus de school.

De HR liet vorige week donderdag al weten zo snel mogelijk een mondkapjesplicht in te willen voeren en vroeg de centrale medezeggenschapsraad een verzoek hiertoe in behandeling te nemen.