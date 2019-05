Hogescholen stellen tentamens uit

De hogescholen Windesheim (gevestigd in Zwolle en Almere) en Saxion (met vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Enschede) schuiven met tentamens in verband met de ov-staking van dinsdag. Ze bevestigen daarover een bericht uit De Stentor.

Saxion haalt alle tien tentamens die op de agenda stonden later in. Windesheim heeft ook een aantal tentamens verschoven. Enkele andere gaan in goed overleg met de kandidaten wel door. Het gaat bij Windesheim om een handvol toetsen, doordat het geen tentamentijd is.