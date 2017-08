Hogere zorgpremie door onverwachte tegenvaller

Verzekerden moeten er rekening mee houden dat ze volgend jaar een hogere zorgpremie gaan betalen. Door een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro is de verwachting dat de premie gemiddeld met 30 euro per jaar omhoog gaat. Dat heeft topman Chris Oomen van verzekeraar DSW vrijdag gezegd in het Radio 1 Journaal.

„De inkomsten uit het zorgverzekeringsfonds zijn in 2016 lager uitgevallen. Dit heeft geleid tot een tegenvaller van 400 miljoen euro. Dit zal gecompenseerd moeten worden in de premie. Want onze reserves dalen hierdoor en we kunnen onze premies daarom niet laag houden”, zegt Oomen. „Er zijn ook nog andere factoren die invloed kunnen hebben op de premie, zoals de inflatie en wat er wel of niet in de pakketten blijft. Maar dat staat hier los van de onverwachte tegenvaller.”

DSW hoopt in september de hoogte van de nieuwe premie bekend te kunnen maken.