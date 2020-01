‘Hogere werkdruk door nieuwe technologie en agressieve klanten’

De werkdruk die werknemers ervaren is de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen, onder andere door het gebruik van ingewikkelde technologie en veranderende normen en waarden in de samenleving. Zo krijgen werknemers te maken met steeds mondiger en agressieve klanten, patiënten en leerlingen, concludeert Tilburg University in een woensdag verschenen rapport.

Nieuwe technologie stelt steeds hogere eisen aan snelheid of beschikbaarheid van werknemers, aldus het onderzoek. „Een orderpicker die in een groot magazijn werkt, krijgt via één klik op een digitale scanner, die alles bijhoudt, een opdracht om pakketjes vliegensvlug bij elkaar te zoeken. Dat is snel en efficiënt, maar ook zwaar voor werknemers”, zegt Sjanne Marie van den Groenendaal, een van de onderzoekers.

De onderzoekers bekeken veranderingen in zes verschillende beroepen: thuiszorgmedewerker, leerkracht in het basisonderwijs, ICT-systeembeheerder, beveiliger, vrachtwagenchauffeur en orderpicker.

De resultaten kunnen volgens de onderzoeker ook nuttig zijn voor soortgelijke banen. „Dit onderzoek is een overkoepelend startpunt voor werkgevers om na te denken over wat nodig is om gezond met veranderingen in het werkveld om te gaan.” Bijvoorbeeld door werknemers beter te ondersteunen bij het ontwikkelen van conflict- en communicatievaardigheden. „Een docent, die niet opgeleid is tot mediator, moet tegenwoordig wel een gesprek met een agressieve ouder kunnen houden. Werkgevers moeten rekening houden met dit soort veranderende eisen die zij aan werknemers stellen”, aldus Van den Groenendaal.