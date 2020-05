Hogere straffen voor vier verdachten van liquidatie Huijbergen

Voor de moord op de Litouwer Gintas Macionis (37) in Huijbergen heeft het gerechtshof in Den Bosch maandag vier mannen veroordeeld tot celstraffen oplopend tot 19,5 jaar.

Drie van de mannen werden eerder door de rechtbank in Breda tot achttien jaar cel veroordeeld, terwijl de chauffeur die op de uitkijk stond toen negen jaar kreeg. Het Openbaar Ministerie had tijdens de behandeling van het hoger beroep op 18 februari twintig jaar cel geëist voor alle vier. Aanleiding voor de huurmoord zou een conflict zijn in het drugscircuit.

De moord vond plaats in een voormalig vakantiepark. Macionis werd daar in februari 2014 door het hoofd geschoten. Zijn zwangere vrouw vond hem zwaargewond op de oprit, een paar uur later overleed hij aan zijn verwondingen. Het slachtoffer was een bekende uit het criminele circuit. Maandenlang bleef onduidelijk door wie het slachtoffer was doodgeschoten. Totdat een van de vier mannen voor een andere zaak verhoord werd door de Duitse politie. Tijdens dat verhoor verklaarde hij spontaan over zijn betrokkenheid bij de moord in Huijbergen. Daarna hervatte de Nederlandse politie het onderzoek en werden ook de andere drie verdachten gevonden.

Het gerechtshof veroordeelde de schutter en de opdrachtgever maandag tot een celstraf van negentien jaar. De organisator van de liquidatie krijgt 19,5 jaar, ook voor inbraak, vuurwapenbezit en het kweken van hennep. De chauffeur die openheid van zaken heeft gegeven krijgt twaalf jaar.

De vier hebben de moord samen gepleegd, redeneert het hof. „Er is sprake van een goed voorbereide huurmoord. Het gemak waarmee de verdachten bereid zijn geweest om iemand van het leven te beroven, getuigt volgens het hof van gewetenloosheid. Ook het gebrek aan berouw bij de verdachten weegt mee in hun nadeel.”