Hogere strafeis voor volhardende Syriëganger

Een 28-jarige man uit Maastricht die zich wilde aansluiten bij de gewapende strijd van Islamitische Staat (IS) heeft vier jaar cel tegen zich horen eisen, waarvan één jaar voorwaardelijk. De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag koppelde daaraan een proeftijd van vijf jaar.

De man stond in 2013 al terecht voor meerdere mislukte pogingen om uit te reizen naar Syrië of Irak. De rechtbank vond dat de man toen geheel ontoerekeningsvatbaar was en ontsloeg hem van rechtsvervolging. Wel werd hij een jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst.

Hoewel zijn paspoort was afgepakt, reisde hij in 2014 toch naar Irak. Maar het lukte hem niet om zich bij IS aan te sluiten. Berooid ging hij in 2015 terug naar Nederland, waar hij opnieuw werd aangehouden. Deskundigen constateren nu dat de man wel bij zijn volle verstand is. De advocaat-generaal vindt een hogere straf nu wenselijk, omdat de verdachte vasthoudt aan zijn jihadistische ideeën en zijn wens om te vechten voor IS.