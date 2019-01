Hogere strafeis voor moord op ex

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen John F. Hij bekende dat hij in 2015 zijn ex doodschoot op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Waalwijk.

De eis is hoger dan de 10 jaar en tbs die hij door de rechtbank kreeg opgelegd.

Volgens F. is er helemaal geen sprake van moord. Hij zou voor haar ogen zelfmoord hebben willen plegen. „Zij deed iets van ‘doe maar’ en toen werd ik zo kwaad dat ik op haar schoot.”

F. had zijn hoger beroep willen intrekken, omdat hij het inmiddels wel eens was met de straf en de tbs, zo liet zijn advocaat weten. Het hof besloot vrijdagochtend echter dat dat niet meer mocht, omdat er al elf zittingen waren geweest en omdat nabestaanden nog zouden willen spreken. Daarop werd de verdachte uit zijn cel gehaald om alsnog zijn proces bij te wonen.

Linda van der Giesen (28) werd in 2015 door haar ex doodgeschoten op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Waalwijk, waar ze werkte. De moord kreeg veel aandacht omdat de politie op de hoogte was van de hooglopende ruzie tussen de voormalige partners en wist dat John F. een pistool had aangeschaft. Met haar aangifte van bedreiging en stalking was niks gedaan en de politie moest na de moord diep door het stof.