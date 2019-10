Hogere straf voor verstoppen overleden moeder

Een 66-jarige Limburger moet tien maanden de gevangenis in, waarvan vijf voorwaardelijk. De man verstopte in 2013 zijn overleden moeder in een zelfgebouwde kist in zijn huis in Oirsbeek. Het lichaam werd pas tweeënhalf jaar later ontdekt.

Het gerechtshof in Den Bosch legde maandag meer straf op dan de rechtbank in Maastricht vorig jaar. Toen kreeg hij een half jaar cel. Justitie eiste twee weken geleden zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Het hof vond dat te weinig.

Nadat de vrouw was overleden, verpakte haar zoon het lijk in plastic. Daarna bouwde hij een kledingkast om tot kist en sloot die hermetisch af. Hij verstopte de kist thuis. „Hij heeft vanuit financiële motieven bewust de kille keuze gemaakt het lichaam van zijn moeder te verbergen”, stelde het hof. De man streek het pensioen en de AOW van de vrouw op, een slordige 70.000 euro.

Het lijk werd in december 2015 ontdekt na een melding van buurtbewoners, die de vrouw al lang niet meer hadden gezien.