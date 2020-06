Hogere straf voor verkrachtingen en aanranding Amsterdam

Het gerechtshof in Amsterdam heeft een 33-jarige man twee jaar cel meer gegeven dan de rechtbank eerder, voor de verkrachting van twee vrouwen (75 en 60 jaar oud) en de aanranding van een studente. Het hof legde de man negen jaar cel en tbs met dwangverpleging op, conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Twee van zijn slachtoffers heeft hij ook beroofd.

De misdrijven waren in 2013 en 2015, in Amsterdam-West. De man sloeg telkens toe in de vroege ochtend. Het 60-jarige slachtoffer verbleef in een woonzorginstelling. Volgens het hof heeft de Amsterdammer de vrouwen „totaal vernederd”. De rechter wees schadeclaims voor in totaal ruim 50.000 euro toe.

De man kon worden opgespoord dankzij een match in de DNA-databank.