Hogere straf voor partnermoord Kaatsheuvel

De 42-jarige Wim S. heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn partner Heidy Goedhart (34) in december 2010 in Kaatsheuvel. Het gerechtshof in Den Bosch legde maandag twintig jaar celstraf op terwijl de rechtbank eerder koos voor achttien jaar gevangenisstraf.

Vooral de kille en laffe wijze waarop de moord is gepleegd en de berekenende proceshouding van de verdachte hebben geleid tot de hogere straf.

Wim S. was al snel in beeld als verdachte van de moord maar de politie kreeg het bewijs niet rond. Pas door een grootscheepse undercoveractie werd hij in september 2014 door een geheim agent tot een bekentenis verleid.