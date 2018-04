Hogere straf voor moordpoging op varkensboer

Een 46-jarige man heeft woensdag in hoger beroep twaalf jaar celstraf gekregen voor de mislukte liquidatie van een varkenshouder in Boekel in 2015. De straf voor de moordpoging komt overeen met de eis van de aanklager maar valt veel hoger uit dan de acht jaar gevangenisstraf die de rechtbank eerder oplegde.

De man wachtte de varkenshouder op bij zijn bedrijf in Boekel. Het slachtoffer ontsnapte aan de dood omdat het vuurwapen van de dader haperde.

Het gerechtshof gelooft niet dat de man bewust een slecht functionerend en ongeladen wapen heeft meegenomen om de varkensboer alleen maar te bedreigen, zoals de verdachte tijdens de behandeling van het hoger beroep verklaarde.

Het motief van de verdachte is nooit duidelijk geworden. De man zegt dat hij in opdracht handelde maar de naam van zijn opdrachtgever heeft hij nooit willen noemen.