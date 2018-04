Hogere straf voor Haagse Syriëganger

De 24-jarige Martijn N. uit Den Haag, die twee keer probeerde naar Syrië te gaan, heeft in hoger beroep een hogere straf gekregen dan eerder was opgelegd. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde hem tot 40 maanden cel voor het (mede)plegen van voorbereidingen van terroristische misdrijven en een poging tot deelname aan een terreurorganisatie. De rechtbank had hem eerder 31 maanden cel opgelegd, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) vond deze straf te laag en ging in beroep. Het hof heeft vrijdag zelfs een hogere straf opgelegd dan de 36 maanden die de advocaat-generaal had geëist. Het hof vindt een langere celstraf op zijn plaats om de maatschappij te beschermen.

De verdachte heeft volgens het hof op geen enkele manier laten zien dat hij op een constructieve manier wil deelnemen aan de Nederlandse maatschappij.