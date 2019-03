Hogere straf voor doden van twee senioren

De 43-jarige Maikel S. is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 24 jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van twee senioren in 2013. Die straf had het Openbaar Ministerie (OM) ook geëist.

Het gerechtshof in Leeuwarden is ervan overtuigd dat S. op 18 januari 2013 in de stad Groningen Gudrun Küster, een vrouw van 66 jaar, heeft gewurgd. Later op de dag wurgde hij ook de 71-jarige Trevor Griffiths en stak het lichaam van de man in brand. Beide slachtoffers hadden de dakloze en drugsverslaafde S. een tijdje in huis gehad.

Volgens het hof is bij de dood van Küster sprake van doodslag en bij Griffiths van gekwalificeerde doodslag. De rechtbank in Groningen ging in 2016 uit van dubbele doodslag en een volledig toerekeningsvatbare S. Het vonnis luidde toen twintig jaar cel.

„Verdachte is nietsontziend en meedogenloos geweest en beide slachtoffers hebben gruwelijk geleden”, aldus het hof.