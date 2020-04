Hogere straf voor ‘coronahoester’ in hoger beroep

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 28-jarige Walter K. maandag veroordeeld tot in totaal vier maanden cel, voor het in het gezicht hoesten van mensen en het bespugen van een politieagent en hen te bedreigen met besmetting met het coronavirus. Het hof strafte hoger dan de politierechter eerder, omdat het een signaal wil afgeven aan de man en aan de samenleving: dit soort gedrag is in deze tijd „volstrekt onacceptabel.”

K. maakte op 15 maart amok terwijl hij in de rij stond voor een coffeeshop. Die avond werd de sluiting van de horeca aangekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus. Op diverse plekken in het land ontstond een run op coffeeshops. De man hoestte mensen en een politieman in het gezicht. De agent bespuugde hij ook. Daarbij riep hij dat hij was besmet met het virus.

De politierechter veroordeelde K. op 25 maart tot tien weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk. De verdachte tekende hoger beroep aan. Het Openbaar Ministerie eiste maandag eerder op de dag een celstraf van twaalf weken. Het OM had het hof gevraagd direct uitspraak te doen en niet na de gebruikelijke twee weken, omdat de samenleving zich dat onder de huidige omstandigheden niet kan permitteren.