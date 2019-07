Hogere straf voor aanval op dominee Rhenoy

De 51-jarige Wijnand B. uit Tricht heeft in hoger beroep een hogere straf gekregen voor de aanval op een dominee in een kerk in Rhenoy in 2017. Het gerechtshof in Arnhem legde hem 2,5 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging op. De straf is lager dan de vijf jaar en tbs die het Openbaar Ministerie had geëist, maar hoger dan de één jaar cel en tbs die in eerste aanleg was opgelegd.

Het gerechtshof in Arnhem achtte poging tot doodslag bewezen. De man moet zijn slachtoffer ook een schadevergoeding van 294.000 euro betalen. De vrouw heeft zwaar hoofdletsel opgelopen en ernstige blijvende beperkingen waardoor zij 24 uurszorg nodig heeft en haar beroep niet meer kan uitoefenen.

Dominee Rhenoy in de kerk aangevallen

B. was pianostemmer en had na zijn werkzaamheden aan de piano in de kerk uit het niets een stalen voorwerp tevoorschijn gehaald en de vrouw enkele keren hard op haar hoofd geslagen. Ze werd na de aanval hevig bloedend gevonden.

De dader heeft altijd ontkend. Na de aanval reed hij naar familie waarna hij een hartstilstand kreeg en lange tijd in coma lag. Door zuurstofgebrek is zijn geheugen, spraak en motoriek aangetast en kan hij zich niets van zijn daad herinneren, stelden deskundigen eerder. Bovendien lijdt hij aan een autistische stoornis en had hij een psychotische kwetsbaarheid.