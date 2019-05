„Hogere rente studieschuld in strijd met recht”

Het plan van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven om de rente op studieschulden te verhogen, is in strijd met het internationaal onderwijsrecht. Dat stellen twee studentenorganisaties op basis van eigen juridisch onderzoek.

Daarmee voeren het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) de druk op bij Senatoren om het kabinetsplan te elfder ure af te schieten. Volgens de clubs spoort het voorstel niet met een door Nederland ondertekend verdrag van de Verenigde Naties, waarin gesteld wordt dat het hoger onderwijs „geleidelijk aan kosteloos moet worden gemaakt.” Gaat de Eerste Kamer toch akkoord, dan dreigen ISO en LSR met juridische stappen.

Als de rente op een studielening vanaf 2020 omhoog gaat, kost dat studenten met een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro ruim 5000 euro extra. De maatregel moet de schatkist pas in 2060 226 miljoen euro opleveren.

Half december kwam het plan al met de kleinst mogelijke meerderheid door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer, die de rechtmatigheid van wetten toetst, behandelt het voorstel volgende week. Op 4 juni volgt de stemming in de Senaat. Voor het kabinet zou die net op tijd komen, want een week later wordt de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd en dan zou er onvoldoende steun zijn voor de renteverhoging.

De hele oppositie is tegen, terwijl ook CDA en CU niet van harte achter de in het regeerakkoord afgesproken renteverhoging staan. De partijen willen zich alleen houden aan het compromis dat ze sloten tijdens de coalitieonderhandelingen. Ook D66 is kritisch, zeker nadat partijleden op een congres in maart de Eerste Kamerfractie opriepen om zich tegen het plan van haar eigen minister te keren.

Afbrokkelen

De steun voor het leenstelsel brokkelt gestaag af. Sinds GroenLinks vorige week van standpunt veranderde, is er een Kamermeerderheid die voor afschaffing pleit. Onder Rutte III zal dat niet gebeuren, maar voor de hand ligt dat het onderwerp na de verkiezingen weer op de agenda komt.