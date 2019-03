In Rotterdam en Den Haag hebben meer mensen gestemd dan vier jaar geleden. De voorlopige opkomst voor de Statenverkiezingen is 44,7 procent in Rotterdam en 49,2 procent in Den Haag. Bij de vorige provinciale verkiezingen stemde respectievelijk 35,1 procent en 40,7 procent van de kiezers.

Ook in de stad Utrecht kwamen meer mensen naar de stembureaus. De voorlopige opkomst bedraagt 60,6 procent. Vier jaar geleden was de opkomst in Utrecht 48,8 procent.