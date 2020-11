Hoger risiconiveau in Zeeland en Noord- en Oost-Gelderland

In twee Nederlandse regio’s gaat het risiconiveau omhoog vanwege het stijgend aantal coronagevallen. In Zeeland is de situatie nu ‘ernstig’, het op een na hoogste risiconiveau. Zeeland was de laatste regio met de status ‘zorgelijk’. In Noord- en Oost-Gelderland ging het risiconiveau van ‘ernstig’ naar het hoogst mogelijke peil, ‘zeer ernstig’.

In vijf veiligheidsregio’s is de situatie nu ernstig. Behalve Zeeland zijn dat Groningen, Friesland, Drenthe en Zuid-Limburg. In de twintig andere regio’s is de situatie zeer ernstig. Dat zijn de volledige provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Flevoland, evenals de regio Limburg-Noord.

De laagste twee risiconiveaus op de kaart van Nederland zijn ‘waakzaam’ en ‘zorgelijk’, maar die gelden nu nergens meer.

De risiconiveaus worden vastgesteld aan de hand van het aantal positief geteste inwoners. Bij ‘zeer ernstig’ zijn er in een week tijd meer dan 250 positieve tests per 100.000 inwoners. Als in een week tijd 150 tot 250 nieuwe gevallen per 100.000 mensen aan het licht komen, is de situatie ernstig.

Het risiconiveau heeft vooralsnog geen gevolgen. De coronamaatregelen van het kabinet gelden in het hele land. Wanneer het aantal positieve tests genoeg is teruggelopen, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak. Dan moeten in elke regio aparte maatregelen en beperkingen gelden op basis van het risiconiveau. Bij ‘zeer ernstig’ zijn bijvoorbeeld geen evenementen mogelijk, bij zorgelijk en ernstig kan dat op kleine schaal. Bovendien mogen bij risiconiveau ‘zeer ernstig’ bijvoorbeeld minder mensen een huwelijk bijwonen.

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt de laatste paar dagen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 6996 positieve tests gemeld. De laatste keer dat dit aantal onder de 7000 uitkwam, was op 12 oktober.

Vooral in de noordelijke provincies verspreidt het virus zich steeds minder snel. In Friesland kwamen afgelopen etmaal 90 nieuwe gevallen aan het licht, omgerekend 13,8 per 100.000 inwoners. In de provincie Groningen kwamen er 84 gevallen bij, oftewel 14,3 op elke 100.000 mensen. De uitbraak is momenteel nog het hevigst in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Twente en Midden- en West-Brabant.

Na de eerste coronagolf had de overheid een coronadashboard opgezet waar allerlei cijfers worden bijgehouden om nieuwe uitbraak vroeg te kunnen zien. Als in een etmaal meer dan 7 positieve tests op elke 100.000 inwoners worden gemeld, zouden alarmbellen afgaan. Dat getal wordt de signaalwaarde genoemd. De laatste keer dat een regio onder die grens wist te blijven, was Zeeland op 13 oktober.

Nederland als geheel kwam donderdag voor de 53e achtereenvolgende dag boven die signaalwaarde uit.