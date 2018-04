Hoger onderwijs wordt „ivoren toren”

Hogescholen en universiteiten worden steeds meer een ‘ivoren toren’, stelt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar aanleiding van een rapport van de Inspectie voor het Onderwijs. „Het is te gek voor woorden dat niet je intelligentie maar je afkomst bepaalt of je kunt studeren. We moeten nu ingrijpen om te voorkomen dat hogescholen en universiteiten een ivoren toren worden”, zegt Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de bond.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren met ouders die niet gestudeerd hebben of die een migratieachtergrond hebben, minder kansen hebben om door te stromen. Zelfs als ze even slim zijn. „In Nederland willen we niet dat je afkomst je kansen in het leven bepaalt. Maar de treurige werkelijkheid is dat de plek waar je wieg staat veel invloed heeft op je onderwijsloopbaan”, aldus Sewbaransingh.