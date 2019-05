Hoger beroep zaak-Anne Faber voor hof

Het gerechtshof in Arnhem behandelt dinsdag en woensdag de strafzaak in hoger beroep tegen de 29-jarige Michael P., die vorig jaar werd veroordeeld voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber. De rechtbank legde P. 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging op.

P. ging tegen het vonnis in beroep, onder meer omdat de politie hem na zijn arrestatie zou hebben mishandeld. Hij wil daar strafvermindering voor. De rechtbank vond dat niet nodig, al stelde zij wel vast dat de politie buiten haar boekje is gegaan bij de bejegening van P. De politie wilde, toen P. eenmaal was gearresteerd, zo snel mogelijk weten waar de al bijna twee weken vermiste Faber was, omdat zij nog in leven kon zijn.

Anne Faber verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht in de buurt van Den Dolder, nabij de kliniek waarin P. destijds verbleef. Familieleden en vrienden zetten een dagenlange zoektocht op touw in het uitgestrekte, bosrijke gebied. DNA op de jas van Faber zette de politie op het spoor van P., die eerder werd veroordeeld voor een dubbele verkrachting.

De verdachte heeft verklaard dat hij Faber met zijn scooter heeft aangereden, waarna hij haar verkrachtte. Daarna dwong hij haar - met haar handen op de rug geboeid - op zijn scooter mee te gaan naar een gebied bij vliegbasis Soesterberg, waar hij haar de keel heeft doorgesneden. Het lichaam van Faber begroef hij uiteindelijk in de buurt van Zeewolde. "Een gewetenloze en nietsontziende man", zo omschreef de rechtbank P.