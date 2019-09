Hoger beroep Wilders gaat voorlopig verder

Het ‘minder Marokkanen-proces’ van Geert Wilders gaat voorlopig door. Zijn advocaat had gevraagd de vervolging te staken, maar het hof wil eerst een aantal ambtsberichten ontvangen voordat er een beslissing wordt genomen. Het Openbaar Ministerie moet die berichten van het college aan het ministerie voor woensdagmiddag verstrekken. Donderdagochtend volgt dan het besluit om al dan niet door te gaan met het hoger beroep tegen de PVV’er.

Volgens advocaat Geert-Jan Knoops zijn er opnieuw aanwijzingen dat toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten zich in 2014 met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Daarom zou het OM niet-ontvankelijk verklaard moeten worden in de vervolging. Volgens het OM is hier echter totaal geen sprake van. „Het OM heeft de beslissing genomen om Geert Wilders te vervolgen en niemand anders.”