Hoger beroep over waarschuwingslampje

De man die werd veroordeeld wegens het negeren van een waarschuwingslampje in zijn auto, gaat in hoger beroep. Dat heeft zijn advocaat Floris Knoef woensdag laten weten na berichtgeving van het AD.

De man uit Moordrecht werd enkele weken geleden door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur omdat hij de bandenspanningslampjes in zijn auto negeerde. Ook is hij zes maanden zijn rijbewijs kwijt.

De man reed ruim 20 kilometer door terwijl de lampjes brandden, voor hij met een kapotte band op de linker rijstrook van de snelweg A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel strandde. Een achteropkomende auto kon hem niet meer ontwijken waardoor de 47-jarige bestuurder met 120 kilometer per uur achterop de stilstaande auto klapte. Die man liep ernstig en blijvend letsel op, onder meer breuken aan zijn rugwervels.