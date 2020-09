Hoger beroep over ernstige mishandeling zoon op camping

Het gerechtshof in Arnhem begint dinsdag aan het hoger beroep tegen twee 37-jarige Duitsers die twee jaar geleden werden veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor het opsluiten, mishandelen en verwaarlozen van hun zoon. Dat gebeurde op een camping in Winterswijk in de zomer van 2017, waar de destijds 8-jarige jongen ernstig vermagerd werd aangetroffen.

De jongen werd door zijn ouders vastgebonden met tiewraps, geschopt en in een kist gestopt. Hij kreeg ook te weinig eten en drinken. Uiteindelijk kreeg hij hulp van andere campinggasten, die hem iets te eten gaven. Hij werd daarna ondergebracht bij een pleeggezin.

Voor de rechtbank in Zutphen had justitie vijf jaar celstraf geëist tegen de vader en de moeder. Omdat de straf aanzienlijk lager uitviel, ging het OM in hoger beroep. Ook de moeder ging in hoger beroep. Beide ouders komen uit Duitsland en hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze hebben nog twee kinderen.