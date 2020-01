Hoger beroep OM in zaak dode door drugsruzie

Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg gaat in hoger beroep in de zaak Köksal, de man die op 1 november 2017 werd doodgeschoten tijdens een uit de hand gelopen drugsruzie in het Venlose stadsdeel Blerick. De familie van de 22-jarige Ömer Köksal deed afgelopen weekend via de regionale omroep L1 een dringend beroep op het OM hoger beroep in te stellen. De familie vindt de opgelegde straffen van 12 en 14 jaar cel veel te laag.

Het OM gaat om dezelfde reden in hoger beroep. Het OM had twintig jaar cel geëist wegens moord. Maar de rechtbank legde lagere straffen op wegens doodslag. Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat de verdachte met voorbedachten rade handelde.

Kapperszoon Köksal zocht volgens de rechtbank op de bewuste dag in november 2017 de confrontatie met de twee ruzie zoekende verdachten. Daarbij schoot Gianni Q. (21) hem dood. Het vuurwapen had hij vlak daarvoor van zijn maat Jonathan B. (24) gekregen.

Volgens de rechtbank was de dodelijke schietpartij het gevolg van een snel oplopende geweldsspiraal om territorium in de Venlose drugswereld. Köksal voegde zich bij de verkeerde vrienden op het verkeerde moment, aldus de rechtbank.