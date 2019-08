Hoger beroep ‘obermishandelaars’ uitgesteld

Het hoger beroep van de twee Nederlandse mannen die verdacht worden van het mishandelen van een ober in Praag, is uitgesteld. Het hof wil een nieuwe, derde deskundige horen over de verwondingen van de ober. Dat werd dinsdag tijdens de behandeling van het hoger beroep besloten.

De nieuwe zitting staat gepland op 1 oktober.

De derde deskundige moet een oordeel gaan vellen over de verwondingen van de ober die vorig jaar door twee Nederlandse broers is toegetakeld. Mogelijk zijn de verwondingen aan het hoofd van de ober veroorzaakt door klappen en schoppen van de broers, mogelijk doordat hij al viel voordat hij gemolesteerd werd. De twee artsen die daar al hun mening over hadden gegeven, werden het dinsdag opnieuw niet met elkaar eens. De CT-scan zou daarover duidelijkheid moeten verschaffen, de nieuwe deskundige moet daar zijn licht over laten schijnen.