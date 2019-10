Hoger beroep obermishandelaars Praag hervat

Het hoger beroep van de twee Nederlandse mannen die verdacht worden van mishandeling van een ober in Praag, wordt dinsdag hervat. Afgelopen augustus konden medisch deskundigen het niet met elkaar eens worden waar de verwondingen van de ober precies door werden veroorzaakt. De voorzitter van het hof besloot dat de mening van een derde arts nodig was.

Het oordeel van de derde deskundige zal dinsdag aan bod komen. Waarschijnlijk volgt dezelfde dag nog de uitspraak.

Eerder dit jaar werden de broers Armin N. en Arash N. veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij de ober en voor ordeverstoring. De rechtbank besliste ook dat ze de komende tien jaar het land niet meer in mogen.

Zowel het Openbaar Ministerie als de broers gingen in beroep. Arash en Armin zitten nu al ruim een jaar in een Tsjechische cel. Als ze veroordeeld worden en de straf definitief is, kunnen ze deze in Nederland uitzitten.

De broers waren vorig jaar april met een groep van in totaal zeven vrienden in de Tsjechische hoofdstad om het vrijgezellenfeest van een van de mannen te vieren. Twee vrienden kregen ruzie omdat ze op het terras bier dronken dat ze zelf hadden meegenomen. Die ruzie liep uit de hand. De toegesnelde ober Miroslav Vitek werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep.