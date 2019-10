‘Hoger beroep moord Endstra niet voor 2021’

Het hoger beroep in de strafzaak over de moord op de Amsterdamse vastgoedbaron Willem Endstra in 2004 wordt niet voor 2021 inhoudelijk gevoerd. Die verwachting spraken de raadslieden van de drie verdachten donderdag uit na een inleidende zitting bij het hof in Amsterdam.

Het hof besliste dat het OM tot het einde van dit jaar krijgt om het onderzoeksdossier af te ronden, waarna komend voorjaar wordt besloten over verder onderzoek en eventuele getuigenverhoren. Ook ging het sein op groen voor het inbrengen van stukken uit de strafzaak tegen Willem Holleeder.

Holleeder (61) kreeg in juli van dit jaar levenslang als (mede)opdrachtgever voor een reeks moorden, waaronder die op Endstra. Diens liquidatie zou zijn georganiseerd door drie Alkmaarders van Turkse origine. Zij werden in 2016 door de rechtbank bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Justitie ging daarop in beroep.