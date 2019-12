Hoger beroep liquidatiebende op zijn vroegst eind 2020

De behandeling van het hoger beroep van de liquidatiebende rond de tot levenslange cel veroordeelde Omar L. laat nog wel even op zich wachten. Dat bleek dinsdag tijdens een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Zijn advocaat verwacht de inhoudelijke behandeling niet voor eind volgend jaar.

L. (29) werd eind juni samen met medeverdachte Hicham M. veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe. De derde verdachte, Mohamed H. kreeg een celstraf van dertig jaar opgelegd. L. wordt gezien als het brein achter deze liquidaties, alles zou voortkomen uit wraak voor de moord op zijn broer. Zelf heeft hij altijd iedere betrokkenheid ontkent, ook dinsdag weer. Zijn advocaat zei dat dit hoger beroep voor L. de laatste kans is om zijn onschuld te bewijzen. „Er kan niet meer voor hem op het spel staan.”

De dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012, zou de „katalysator” voor het geweld van L. en de zijnen geweest. De broer van L. was toen een van de doden. Hij werd samen met onderwereldbekende Benaouf A. onder vuur genomen, waarbij Benaouf wist te ontkomen. „Het lijkt of iedereen die betrokken was bij de moord op zijn broer moet boeten”, aldus de advocaat-generaal.

Ook op Omar zou later een liquidatiepoging zijn ondernomen. Daarbij werd een onschuldige man doodgeschoten. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor deze vergismoord, is zelf vermoord in 2014.