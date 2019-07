Hoger beroep in zaak extreme verkrachting

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak tegen de 19-jarige Rotterdammer Gerson F. Die werd twee weken geleden veroordeeld voor de zeer gewelddadige verkrachting van een toen 20-jarige studente op straat in Rotterdam. De vrouw raakte levensgevaarlijk gewond.

De rechtbank in Rotterdam legde F. twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs van zeker zes jaar op. Maar het OM wilde toepassing van het volwassenenstrafrecht en had zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Het OM denkt dat de kans reëel is dat F. opnieuw in de fout gaat en vraagt zich af of de maatschappij voldoende wordt beschermd met de opgelegde straf.

F. was in de vroege ochtend van 21 juli vorig jaar achter de vrouw aangefietst van het centrum tot in woonwijk De Esch. Daar viel hij haar aan. Hij sloeg haar en trok met een opgerold T-shirt haar keel dicht. Daarna verkrachtte hij haar, waardoor ze fors letsel en inwendig een slagaderlijke bloeding opliep. Een spoedoperatie redde haar leven.