Hoger beroep in zaak dood Bredase baby

Bredanaar Kevin van den B. gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling vanwege het doden van zijn zeven maanden oude zoontje in november 2017. Dat heeft zijn advocaat Karsten Verkaart vrijdag laten weten. Ook het Openbaar Ministerie tekent beroep aan. De rechtbank in Breda gaf twee weken geleden zevenenhalf jaar cel.

Van den B. heeft altijd ontkend dat hij de baby zodanig mishandelde dat het kind overleed. „Het valt hem zeer zwaar dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van zijn zoontje, zijn dierbaarste bezit”, liet zijn raadsman weten. Volgens de rechtbank heeft Van den B. de baby echter zodanig hard door elkaar geschud dat er bloedingen ontstonden aan het hersen- en netvlies. Twee dagen later overleed hij daaraan.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Voor dat laatste zag de rechtbank te weinig aanknopingspunten. Het OM, dat in beroep gaat, ziet wel redenen voor tbs.