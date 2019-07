Hoger beroep Holleeder begint op 21 augustus

Het Amsterdamse gerechtshof wijdt op 21 augustus een eerste zitting aan het proces in hoger beroep tegen Willem Holleeder. Op 4 juli veroordeelde de rechtbank Holleeder (61) tot een levenslange gevangenisstraf, wegens zijn sturende rol in een reeks criminele afrekeningen. Het vonnis gaf gehoor aan de wens van het Openbaar Ministerie.

De rechtbankzittingen vonden plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het proces in hoger beroep zal plaatsvinden in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol. Dat is in elk geval het voornemen, aldus een woordvoerder van het hof.

Holleeder is veroordeeld voor het uitlokken van de moorden op Cor van Hout, Willem Endstra, Kees Houtman, John Mieremet en Thomas van der Bijl, in de periode 2003 - 2006. Hij heeft de beschuldigingen categorisch ontkend en tekende direct na de uitspraak van de rechtbank hoger beroep aan. Belangrijke getuigen tegen Holleeder waren zijn zussen Astrid en Sonja.