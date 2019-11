Hoger beroep familie Ivana Smit gegrond

Het hoger beroep in de zaak rond het overlijden van het Nederlandse model Ivana Smit is gegrond verklaard door het Maleisische gerechtshof, meldt de advocaat van de familie Sébas Diekstra vrijdag op Twitter. Dat betekent volgens hem dat het onderzoek naar haar dood moet worden heropend.

Volgens de advocaat heeft rechter Collin Lawrence Sequerah geoordeeld dat de dood van de toen 18-jarige Smit het gevolg is van „handelen van derden”.

In maart oordeelde de rechter van de rechtbank in Kuala Lumpur nog dat de dood van Smit een ongeval was. Daartegen was de familie in hoger beroep gegaan. Smit werd in december 2017 dood gevonden na een val van de twintigste verdieping van een flat in de stad.