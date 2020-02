Hoger beroep begint in zaak ‘helikopterontsnapping’

Het hoger beroep in de zogeheten helikopterzaak begint maandag bij het gerechtshof in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt negen mannen ervan dat ze in 2017 crimineel Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond wilden bevrijden met behulp van een gekaapte helikopter. Het OM was het niet eens met het oordeel van de rechtbank, die veel lagere straffen oplegde dan de aanklager had geëist.

Volgens de rechtbank waren de verdachten nog niet begonnen aan de uitvoering van deze misdrijven, doordat de politie ingreep. Drie verdachten kregen straffen van 30 maanden cel voor het voorbereiden van de kaping. Tegen hen was tot negen jaar geëist. Drie verdachten gingen vrijuit en twee anderen kregen tot een jaar cel voor wapenbezit. Van deze vijf kon de rechtbank niet vaststellen dat zij wisten van de kaping.

De vanuit Colombia ingehuurde helikopterpiloot kreeg twee in plaats van de geëiste zes jaar voor de kapingsvoorbereiding.

A. is veroordeeld voor een liquidatie van een crimineel in Antwerpen. De politie had al lucht gekregen van het beoogde plan en greep voor de helikopterkaping in. Daarbij werd een 30-jarige verdachte op de vlucht gedood.