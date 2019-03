Hoge ‘vensters’ markeren luchtlanding 1944

Vijf stalen ‘vensters’ van elk 6 meter hoog gaan op de Ginkelse Heide bij Ede de plek markeren waar duizenden geallieerde parachutisten in 1944 landden. De stalen kaders, met daarin parachutes en parachutisten, vormen het kunstwerk Vensters op het Verleden, ontworpen door de Brabantse beeldend kunstenaar Karin Colen.

De massale luchtlanding bij Ede was het begin van de Slag om Arnhem, in september precies 75 jaar geleden. Het was de bedoeling dat de geallieerden de Rijnbrug zouden veroveren op de Duitse bezetters, maar dat mislukte. Nederland boven de grote rivieren bleef daardoor nog tot het voorjaar van 1945 bezet.

Op de Ginkelse Heide staat al een Airbornemonument, maar de gemeente wilde een opvallend landmark om de historische plek vanuit de wijde omtrek zichtbaar te maken. Inwoners van Ede mochten uit drie ontwerpen kiezen.

Colen verbeeldt hoe het luchtruim er op 18 september 1944 moet hebben uitgezien. Op verbindingsstukken tussen de vijf vensters staan citaten van ooggetuigen van toen. Op de sokkels van een meter hoog staan plaatsnamen van andere plekken waar parachutisten 75 jaar geleden landden.

Het kunstwerk wordt onthuld bij de 75e herdenking van de luchtlandingen in september van dit jaar.