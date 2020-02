Hoge Veluwe schrapt wandelingen om storm

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft voor zondag een aantal georganiseerde wandelingen geschrapt vanwege de verwachte storm. Onder meer een excursie rond de voormalige Duitse luchtmachtbasis Fliegerhorst Deelen uit de Tweede Wereldoorlog gaat om die reden niet door. Het park is zondag wel gewoon geopend, aldus een woordvoerster.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer raden wandelaars aan om eventuele weerwaarschuwingen van het KNMI goed in de gaten te houden. „De bossen bezoeken als het KNMI code oranje afgeeft is niet zo slim. Mensen moeten hun gezonde verstand gebruiken”, aldus Staatsbosbeheer. Volgens Natuurmonumenten is bossen afsluiten niet mogelijk, omdat er meestal geen hekken rondom staan. „Maar bij storm is het wel duidelijk wat je niet moet doen.”

Dierenparken in bosrijke gebieden, zoals Burgers’ Zoo in Arnhem en Dierenpark Amersfoort gaan zondag gewoon open. Dierenpark Amersfoort bekijkt in de loop van de dag of sluiting toch noodzakelijk is. Burgers’ Zoo verwacht dat de bomen in het park zo goed onderhouden zijn dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Ook Blijdorp in Rotterdam gaat zondag gewoon open. Afhankelijk van de kracht van de storm kan de dierentuin besluiten de leeuwen en tijgers niet in hun buitenverblijf te laten. „Zo’n maatregel nemen we dan voor de veiligheid van de dieren en de bezoekers”, aldus een woordvoerder. Als blijkt dat de dieren niet naar buiten mogen, kunnen bezoekers de leeuwen en tijgers in hun binnenverblijven zien.