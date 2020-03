Hoge Raad: veroordelingen terrorismezaak Context blijven staan

De veroordeling van vier verdachten in het terrorismeproces Context blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. Het arrest van de raad is het sluitstuk van een grootscheeps onderzoek naar een terroristische organisatie naar onder meer het ronselen voor de gewapende strijd in Syrië.

Het Context-onderzoek begon in 2013. Van de zeventien verdachten die justitie in het vizier kreeg, werden er in 2015 tien voor de rechter gebracht. In hoger beroep legde het gerechtshof in Den Haag gevangenisstraffen tot ruim vijf jaar op. Vier verdachten stelden beroep in cassatie in bij de Hoge Raad, omdat zij vonden dat zij ten onrechte zijn veroordeeld. Volgens het hof waren zij lid van de organisatie en is een van hen in een jihadistisch trainingskamp in Syrië geweest.

In zijn advies aan de raad oordeelde de advocaat-generaal dat de veroordelingen gehandhaafd moeten blijven. De klachten van de verdachten over de uitspraak van het hof troffen volgens hem geen doel.

De Hoge Raad kwam tot dezelfde slotsom. De raad haalde wel iets van de opgelegde straffen af omdat de procedure lang heeft geduurd.