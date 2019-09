Hoge Raad: politie aansprakelijk voor ‘Alphen’

De politie is aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die het gevolg is van de dodelijke schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn in april 2011. Dat oordeelt de Hoge Raad nadat de politie cassatie had aangetekend.

De zaak gaat over een vergunning voor het houden van vuurwapens en daarbij behorende munitie die de korpschef van de politie Hollands Midden verleende aan de schutter Tristan van der V. Toen was al bekend dat de 24-jarige Van der V. psychische problemen had. Het hof bepaalde vorig jaar dat de politie daarom letsel- en overlijdensschade moet vergoeden.

Door de schietpartij in het winkelcentrum kwamen zes mensen om het leven en raakten zestien anderen gewond. Van der V. doodde uiteindelijk zichzelf.

De zaak was aangespannen door slachtoffers, nabestaanden, ooggetuigen en winkeliers.

De Hoge Raad gaat in zijn oordeel verder dan het gerechtshof. Die had het recht op schadevergoeding beperkt tot letsel- en overlijdensschade. De Hoge Raad heeft beslist dat de politie ook andere schade moet vergoeden. Het gaat om geleden en eventueel nog te lijden schade. Over de hoogte daarvan moet nog verder worden geprocedeerd.

Tegen een arrest van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.

Nabestaanden Alphen: politie maakte fouten