Hoge Raad: lokfiets brengt dief niet op idee

De Hoge Raad heeft bepaald dat een zaak tegen een vermeende lokfietsendief, die aan vervolging ontkwam,

over moet. De rechtbank in Den Bosch had eerder bepaald dat de verdachte door het plaatsen van een lokfiets was aangezet tot het stelen van de fiets.

De rechter gaf de verdachte gelijk en verklaarde het OM niet ontvankelijk in de vervolging. Het OM was het met de uitspraak van het hof niet eens en stelde cassatie in.

De vermeende fietsendief had destijds voor de rechtbank van Den Bosch succesvol aangetoond dat hij door de politie op het idee was gebracht de fiets te stelen. De tweewieler was door de politie neergezet in een woonwijk bij een speelveldje waar doorgaans geen fietsen staan. Verdachte zag daar, naar eigen zeggen, ineens een mooie fiets staan waarna hij die heeft meegenomen terwijl hij niet tevoren van plan was om die dag een rijwiel te stelen.

De Hoge Raad heeft dinsdag besloten dat de verdachte niet is aangezet tot diefstal en politie wel een lokfiets mag neerzetten op plaatsen waar dat niet gebruikelijk is. De zaak moet opnieuw worden behandeld in Den Bosch.